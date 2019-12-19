Блокадница оценила слова Путина о сдаче Ленинграда немцам

Руководитель городской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова заявила РИА Новости, что у тех, кто допускает возможность сдачи Ленинграда немцам в годы Великой Отечественной войны, «не все в порядке с головой».

«Мы тоже считаем, что у таких людей не все в порядке с головой. Те, кто во время войны мог допустить такую возможность, стали бы первыми кандидатами в крематорий», — сказала Тихомирова.

Ранее в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что испытывает желание назвать «придурками» тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда во время Великой Отечественной войны для спасения советских граждан. По его словам, если бы это произошло, сейчас бы не было тех людей, которые говорят о сдаче Ленинграда.

С 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года длилась блокада Ленинграда, его жители были изолированы от внешнего мира. В городе была нехватка продовольствия, отсутствовало отопление, перестал ходить транспорт, остановилась работа большинства предприятий. В общей сложности погибли около пяти с половиной миллионов человек от голода, болезней и переохлаждения.

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