Детей российских шпионов оставили с гражданством Канады

Верховный суд Канады подтвердил, что сыновья российских шпионов Андрея Безрукова и Елены Вавиловой — Александр и Тимоти Вавиловы — являются гражданами Канады. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что Федеральный апелляционный суд Канады ранее уже выносил аналогичное постановление. Верховный суд Канады оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде, подчеркивает издание. Согласно канадскому законодательству, дети, рожденные на территории страны, автоматически становятся ее гражданами. Исключение составляют лишь дети иностранных дипломатов.

В 2018 году канадские власти обратились в суд с требованием аннулировать канадский паспорт Александра Вавилова. Однако тот утверждал, что ничего не знал о деятельности своих родителей. Отмечалось, что судьба канадского гражданства его брата Тимоти зависела от решения суда по Александру.

В июне 2010-го власти США арестовали десять российских агентов по подозрению в шпионаже, среди них были Вавилова и Безруков, а также Анна Чапман. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина, а также ряд сотрудников спецслужб, включая Сергея Скрипаля, осужденных в России за шпионаж. Обмен прошел в аэропорту австрийской столицы.

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