Россияне разлюбили наличные деньги в качестве средства оплаты. К такому выводу пришел Центробанк по результатам своего социологического опроса, опубликованного на сайте регулятора.
ЦБ изучил ситуацию по состоянию на 2018 год и динамику с 2010-го. В 2018 году доля покупателей, не использующих банковские карты, составила 6 процентов против 65 процентов в 2010 году.
Помимо этого, доля россиян, расплачивающихся в основном наличными, составила в прошлом году 37 процентов, впервые за девять лет опустившись ниже половины. В 2017-м этот показатель равнялся 59 процентам, в 2012-м — 89 процентам.
При этом 70 процентов опрошенных отметили, что пока еще не могут полностью отказаться от наличных денег.
В октябре исследование Boston Consulting Group показало, что Россия стала лидером среди европейских стран по темпам роста безналичных платежей с использованием банковских карт. Это явление авторы назвали «русским чудом».