Онлайн-кинотеатр вернет серию сериала с «расстрелом» мирных россиян

В онлайн-кинотеатр Premier вернется пятый эпизод первого сезона сериала «Эпидемия». Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщил представитель платформы.

В пресс-службе подчеркнули, что решение было принято после «получения огромного количества обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ». Серия снова станет доступна для просмотра с 20 декабря.

Также отменено и решение о переносе выхода второй части сезона на начало 2020 года, продолжение и финал «Эпидемии» планируют показать до Нового года.

Пятый эпизод был удален 14 декабря. В пока недоступной серии «Эпидемии» показана постапокалиптические беспорядки в России. По сюжету силовики расстреливают мирных жителей.

Когда серия пропала из доступа, в Premier это объясняли хорошим рейтингом другого проекта — «Полицейский с Рублевки», благодаря которому платформа выполнила все ключевые показатели эффективности. Автор сериала Павел Костомаров называл сюрпризом планы онлайн-кинотеатра перенести дату выхода части сезона на 2020-й год.

Ранее стало известно, что онлайн-сервис Premier удалил с платформы выпуск шоу «Хейт ток» с участием дизайнера Артемия Лебедева. В передаче гость в том числе упомянул задержание журналиста Ивана Голунова по сфабрикованному делу, а также силовиков, которых считают виновными в этом.

Premier — российская платформа, запущенная 16 августа 2018 года холдингом «Газпром-медиа».

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