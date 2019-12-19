Роналду забил с высоты в 2,56 метра и прослыл сверхчеловеком

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил мяч с высоты в 2,56 метра в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» и прослыл сверхчеловеком среди пользователей соцсетей. Фото момента доступно в Twitter команды.

В конце первого тайма форвард подпрыгнул на 71 сантиметр и забил мяч головой. Пользователи оценили удар Роналду. «Это птица? Это самолет? Нет, это Криштиану!» — подписали пост в туринском клубе.

«Он инопланетянин, никогда не перестаю удивляться его таланту», «Есть в нем все-таки что-то сверхчеловеческое», «Ракета. НЛО!», «Как, черт возьми, ему удалось застыть в воздухе?» — отреагировали другие юзеры.

Матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:1, что позволило команде подняться на первую строчку турнирной таблицы Серии А. Роналду удалось отличиться в пятом матче подряд за туринцев.

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