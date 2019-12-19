Путин ответил на сравнение себя с эльфом Добби

Чужое мнение обо мне не имеет никакого значения при решении фундаментальных задач государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Так он ответил на сравнение себя с персонажем из книг о Гарри Поттере — эльфом Добби. Трансляцию пресс-конференции ведет телеканал Россия 24.

«Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны. И кто бы что обо мне ни говорил, это не имеет никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия», — сказал он.

Так он отреагировал на слова журналиста, который рассказал, что британский премьер Борис Джонсон сравнивал Путина с Добби.

1 июля Борис Джонсон заявил, что Лондон продемонстрирует президенту России свою приверженность либеральным ценностям, покинув Евросоюз в ранее установленный срок.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надолго запомнит негативные высказывания со стороны Великобритании в адрес Путина. При этом он не уточнил, какие конкретно высказывания имеет в виду.

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