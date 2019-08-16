Кремль позвал Бориса Джонсона вместе с Ким Чен Ыном в Москву

Россия пригласила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
«Борису Джонсону приглашение ушло вчера», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что приглашение также направлено Ким Чен Ыну.
Первый визит северокорейского лидера в Россию состоялся в конце апреля. Его встреча с Владимиром Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке. Главы государств более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».
Борис Джонсон посещал Россию еще в качестве министра иностранных дел Великобритании в конце 2017 года. Перед этим он дважды анонсировал визиты, но затем отменял их.