Путину доложили о стрельбе на Лубянке

Президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС.

«Разумеется, президенту доложено», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По предварительной информации, устроившие стрельбу ликвидированы.

Ранее сообщалось, что три человека забаррикадировались в одном из помещений, выходящем окнами на площадь Воровского в центре Москвы. Один из них продолжает вести стрельбу. По данным разных источников, погибли от одного до трех сотрудников силовых ведомств.

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17 19 декабря. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.

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