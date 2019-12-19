Поручения Путина в сфере экологии назвали показателем эффективной работы ОНФ

Поручение президента России Владимира Путина в адрес Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых мусороперерабатывающих предприятий, а также информированию граждан о ходе «мусорной реформы» является показателем эффективной работы организации. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева, сообщает в пресс-релизе организации.

По ее словам, примером служит проект «Интерактивная карта свалок», благодаря которому с 2017 года было ликвидировано 15,3 тысячи незаконных свалок, нанесенных на карту гражданами.

«Активисты Народного фронта на местах проводят регулярный мониторинг качества сбора и вывоза мусора, содержания контейнерных площадок, собирают и анализируют платежные документы. По результатам мониторингов формулировались предложения, реализацию которых ОНФ сегодня держит на контроле», — сказала она.

«В настоящее время остро не хватает единого портала в сети Интернет, где можно было бы по всем регионам получить информацию о тарифах, их расходовании, перевозке мусора, загрузке инфраструктуры и многим другим направлениям. Гражданин, оплачивающий услуги – это, в первую очередь, потребитель, который должен знать на что идут его деньги. ОНФ понимает насколько это острая проблема и в настоящее время готовит предложения по ее решению. Мы будем добиваться прозрачности информации обо всех участниках и процессах системы обращения с ТКО, включая данные о региональных операторах, тарифах и нормативах, транспортировке и инфраструктуре обращения с отходами», — отметила Цунаева.

Также сопредседатель Центрального штаба ОНФ напомнила, что организация руководствуется интересами граждан, рассматривая новые экологические инициативы. Так, осенью, рассматривая проблему формирования эффективной системы сбора и утилизации батареек, эксперты ОНФ отметили, что в настоящий момент в стране отсутствует удобная для граждан инфраструктура, не определены источники финансирования ее создания. В резолюции, направленной в Минприроды, отмечено, что необходимо синхронизировать нормативную базу, ввести четкую ответственность за проведение сбора и утилизации, а также учесть социальные последствия принимаемых решений.

Ранее в декабре активисты ОНФ и временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе посетили пострадавшие от паводка районы региона. В ходе поездки общественники и врио главы региона пообщались с местными жителями, которые столкнулись с проблемами при попытке получить полагающуюся им помощь.

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