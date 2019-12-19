В России выросло число детских убийств

Число детских убийств в России за четыре года увеличилось на 50 процентов. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник, передает РИА Новости.

Колесник отметил, что число других преступлений, совершенных родителями в отношении детей, увеличилось за последние четыре года на 92 процента. За этот же период на 48 процентов выросло число истязаний детей.

За полгода в отношении родителей возбудили тысячу уголовных дел за жестокое обращение с детьми.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что чаще всего (в 57 процентах случаев) дети становятся сиротами из-за лишения родительских прав. В 24 процентах — из-за смерти обоих или одного родителя.

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