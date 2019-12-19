В центре Москвы поставят КПП для досмотра граждан на новогодних праздниках

На время новогодних праздников попасть в центр Москвы к местам проведения мероприятий можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах (КПП), сообщается на сайте столичной мэрии.

В сообщении отмечается, что с 31 декабря по 5 января на Красной площади и улицах Тверская, Моховая, Охотный ряд, Манежная площадь, Театральный проезд и площадь Революции «формируется единое пространство, на котором вводится особый режим для доступа граждан». КПП поставят на улице Тверская со стороны Пушкинской площади, на Моховой со стороны улицы Большая Никитская, у выхода из метро на улице Большая Дмитровка, на улицах Никольская и Ильинка, у храма Василия Блаженного на улице Москворецкая и на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка.

Власти решили запретить проносить любые напитки, пиротехнику и предметы, которые можно использовать как оружие. Также через КПП не будут пускать людей в состоянии опьянения.

Ранее в мэрии заявили, что собираются сделать центр города пешеходным на 10 дней, что будут длиться новогодние праздники. Жителям рекомендовали отказаться от личного транспорта при поездках в центральную часть Москвы в эти дни.

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