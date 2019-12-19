Испугавший зрителей походкой манекенщик выложил полностью обнаженные фото

Немецкий манекенщик Леон Даме (Leon Dame), испугавший зрителей своей агрессивной походкой во время модного показа, опубликовал в соцсетях полностью обнаженные снимки. Серия из двух фотографий появился в его Instagram-аккаунте в среду, 18 декабря.

На первом — цветном кадре — молодой человек сидит, сложа руки на колени, в золотистом кресле лицом к камере. Второе фото — черно-белое: на нем Дам позирует за столом на кухне, наклонив голову вниз. На обеих фотографиях на модели нет одежды.

Фото опубликовано @leondame

Из описания к посту следует, что съемку проводил фотограф Аласдейр Маклеллан (Alasdair McLellan) для журнала Dust Magazine. К настоящему моменту публикация Дама собрала около шести тысяч лайков.

В сентябре Леон Даме получил известность благодаря необычной походке, которую продемонстрировал на шоу модного дома Maison Margiela во время Недели моды в Париже. Тогда Дам вышел из-за кулис и, сгорбившись, стремительной походкой направился к краю подиума. Из-за высоких каблуков и крупных шагов его шатало из стороны в сторону. Представление повергло гостей в шок.

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