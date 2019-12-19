Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты. Об этом сообщает сайт Sun Sentinel.

35-летняя Даниэль Такила Эдмонсон (Danielle Takeila Edmonson) из города Бойнтон-Бич и 51-летний Кеннет Роджер Эдмонсон (Kenneth Roger Edmonson) из Окленд-Парк с 2015 года регистрировали поддельные налоговые декларации. Они заявили, что государство должно им 175 миллионов долларов (10,9 миллиарда рублей) налоговых возмещений за их выигрыши в лотереи.

Налоговое управление США выплатило им 3,4 миллиона долларов (212,8 миллиона рублей), а потом узнало, что семья никогда не покупала выигрышных лотерейных билетов. Теперь отца и дочь судят по обвинению в налоговом мошенничестве.

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Обвиняемые заявили, что они «исконные местные мавританские американцы», и, согласно их убеждениям, «ничто не стоит между человеком и создателем», поэтому они не собираются подчиняться властям.

Даниэль была арестована в марте 2019 года. Она написала из тюрьмы заявление, в котором требует от правительства немедленного освобождения и сотен миллионов долларов в качестве возмещения за несправедливое заключение. Ее отец также заявлял о своей неприкосновенности, что привело к тому, что 16 декабря его обвинили в неуважении к суду.

Отцу и дочери грозит максимальное наказание — 25 лет тюремного заключения за мошенничество и за предоставление заведомо ложных документов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс предъявили обвинения сотруднику исправительного учреждения, подозреваемому в подделке лотерейного билета. 46-летний Даррелл Барри (Darrell Barry) попытался обманом получить выигрыш в размере 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

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