Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова. Ее слова приводятся в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Вместо экономики для людей мы пока строим экономику показателей», — отметила Изотова. По ее словам, нынешняя система государственного управления зачастую приводит к дублированию функций при реализации нацпроектов. При этом совокупность мер в рамках нацпроектов не приводит к достижению национальных целей.

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Также замглавы Счетной палаты отметила низкий уровень взаимодействия между органами исполнительной власти разных уровней: федерального и региональных. Целевые показатели в рамках нацпроектов устанавливаются без учета реальных возможностей российских субъектов. В результате это может привести к искажению или вовсе неисполнению показателей.

Кроме того, Изотова указала на отсутствие в паспортах нацпроектов полной и достоверной информации о рисках, которые могут возникнуть в ходе реализации. Данные часто агрегируются вручную, а потому сложны для понимания и анализа.

19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла пересматривать цели нацпроектов.

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