Раскрыты подарки первым пассажирам поезда в Крым

Пассажиры первых поездов, которые отправятся из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым, получат в подарок фирменные подстаканники «Таврия». Об этом сообщили в компании-операторе перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс», передает в четверг, 19 декабря, РИА Новости.

В организации подчеркнули, что помимо брендированных подстаканников в поездах выдадут для пользования и те, которые нельзя будет забрать с собой.

Отмечается, что в следующих составах, которые проследуют по этим маршрутам, фирменные подстаканники начнут использовать для подачи чая, однако дарить их пассажирам не будут.

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Ранее в декабре Daily Storm сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, которая состоится 23 декабря. По информации портала, глава государства собирается проехать по мосту на поезде.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Билеты на них стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы. Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, он стал самым протяженным в России. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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