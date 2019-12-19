Названа российская цена самого дорогого компьютера Apple

Компьютер Mac Pro появился в российской продаже. Стоимость самого дорогого варианта девайса Apple составит больше четырех миллионов рублей.

На данный момент для российских пользователей доступна классическая вертикальная версия устройства, серверный вариант появится позже. Стоимость базовой версии Mac Pro составит 449 990 рублей. За эту цену покупатель получит восьмиядерный процессор Intel Xeon W, 32 гигабайта оперативной памяти, видеокарту Radeon Pro 580X с 8 гигабайтами памяти и SSD-накопитель емкостью 256 гигабайт.

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Российский покупатель может заменить стандартный процессор на двадцативосьмиядерный чип Intel Xeon W за 569 тысяч, выбрать до полутора терабайт оперативной памяти за два миллиона и SSD-накопитель на 4 терабайта за 113 тысяч, приобрести две видеокарты с 32 гигабайтами памяти за 878 тысяч, дополнительный ускоритель Apple Afterburner за 162 тысячи, ножки с колесиками за 32 тысячи рублей и аксессуары. Максимальный комплект с профессиональным ПО и дополнительной страховкой обойдется в 4 317 444 рубля.

При желании покупатель может приобрести монитор Pro Display XDR. Базовая версия гаджета обойдется в 379 990 рублей, модель с покрытием из нанотекстуры и подставкой будет стоить 529 980 рублей.

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