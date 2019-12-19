Шведский центробанк пошел против всего мира

Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы. Регулятор поднял ставку с минус 0,25 процента до нуля, говорится на сайте ЦБ.

Свое решение ЦБ объяснил тем, что национальная экономика вошла в фазу нормального роста после нескольких лет роста «выше нормального». Это происходит на фоне позитивной ситуации на рынке труда.

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Регулятор решил опустить ставку ниже нуля в 2015 году. Тогда это объяснялось желанием стимулировать рост цен на товары и услуги и тем самым вывести экономику из стагнации. В 2016 году показатель опустился на уровень минус 0,5 процента. Поскольку такая политика сработала, ЦБ решил вернуться к нулевой ставке.

В сентябре европейский Центробанк снизил ставку по депозитам до минус 0,5 процента. На уровне минус 0,4 процента она держалась с марта 2016 года. Базовая ставка по кредитам осталась на нулевом уровне. Совет директоров ЕЦБ отметил, что ставки не повысят, пока инфляция не приблизится к целевому показателю в два процента. Также отрицательные ставки действуют в Японии, Дании, Швейцарии и Венгрии.

С этой политикой не согласны многие эксперты. Например, в Deutsche Bank считают, что отрицательные ставки по депозитам приносят много убытков банкам и грозят крахом всей банковской системе Европы.

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