В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2». Об этом сообщает RT в четверг, 19 декабря.

«Наблюдать это, конечно, грустно. (...) Президент вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен», — отреагировал парламентарий.

По его мнению, мир все меньше боится санкционного давления и США. Депутат считает, что Европа начала переосмысливать свою зависимость от Америки в сфере безопасности, экономики и энергетики.

Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов газопровода, в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта. В частности, в документе говорится, что США могут заблокировать недвижимость компании, которая находится на их территории.

Планируется, что «Северный поток-2» начнет работать в середине 2020 года.

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