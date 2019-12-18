Меркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, подобные ограничения в отношении компаний, связанных с его строительством, будут иметь экстратерриториальный эффект.

Ранее в декабре в МИД Германии просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине указывали, что «принципиально отвергают» вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Тем же документом запрещается военное сотрудничество с Москвой «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран». Чтобы бюджет вступил в силу, его должен подписать американский лидер Дональд Трамп.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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