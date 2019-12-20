Российские школьники устроили бойцовский клуб

В алтайском селе Поперечное ученики школы сформировали бойцовский клуб и на протяжении долгого времени избивали и унижали сверстников. Об этом сообщает издание «Каменские известия».

Школьный бойцовский клуб был обнаружен после того, как 15-летний подросток попал в больницу с сотрясением мозга, ушибами и смещением шейных позвонков. Чиновники регионального министерства образования долгое время пытались скрыть происходящее. Выяснилось также, что зачинщики состояли в отряде, который курировали сотрудники МВД.

По словам пострадавшего мальчика, ребят бьют, «пока рука как плеть не повиснет» и «пока хромать не начнешь». У обидчиков была хорошая физическая подготовка: они занимались с оружием, стреляли, проходили строевую и медицинскую подготовку, репетировали освобождение заложников и тренировались искать мины.

На переменах подростки устраивали жестокие игры — например, «Забей лося», суть которой заключается в том, что дети бьют друг друга по голове. Обидчики используют тайные знаки перед тем, как напасть на кого-то из учащихся.

«Мы переодевались после шестого урока физкультуры, когда они начали мне показывать условные тайные знаки. Опять началась эта игра. Я знал, что делать: подставил к лицу ладони, а они начали бить», — рассказал пострадавший. По его словам, от последнего удара он упал и сильно ударился головой о шкаф. Когда мальчик пришел домой, его мать вызвала врача.

По пути в больницу матери мальчика позвонила классная руководительница и попросила не обращаться в полицию и подумать о судьбе хулиганов. Начальник местного управления образования обратился к ней с такой же просьбой. Однако позже выяснилось, что ее сын был не единственным, кого избивали в школе. Состоявших в «бойцовском клубе» поставили на профилактический учет.

20 декабря сообщалось о двух несовершеннолетних жительницах Архангельска, которых подозревают в жестоком убийстве сверстницы. По версии следствия, девушки долго выбирали жертву и способ расправы. В итоге их выбор пал на общую знакомую, к которой обе испытывали неприязнь.

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