Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В докладной записке за подписью замдиректора НМИЦ по научной и лечебной работе Светланы Варфоломеевой говорится, что у отечественных аналогов слабая эффективность, не доказана безопасность, и при этом много побочных эффектов. В тексте она не называет конкретные препараты, но упоминает их действующее вещество. Всего она перечисляет 14 из них, в том числе цисплатин, дактиномицин, иринотекан. Издание уточняет, что такие вещества содержатся в препаратах фармацевтических компаний Teva, «Верофарм», АО «Фармасинтез-Норд», ООО «Фрезениус Каби», «Новартис», АО «ОНОПБ» и других.

Материалы по теме «Часть пациентов просто не доживет» Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?

Варфоломеева отметила, что от российского ондасетрона у 80 процентов больных сохранялась тошнота. Повторные его введения вызывают электролитные нарушения и «не дают эффекта». Отечественные аналоги с темозоломидом на практике показали свою неэффективность по сравнению с американским препаратом с этим же действующим веществом.

Претензии есть и к лекарствам, выпускаемым от имени самого центра онкологии. Например, от препарата доксорубицин у 12 пациентов с саркомой костей и мягких тканей начались побочные эффекты уже в начале лечения. Российский дженерик винкристин вызвал нарастающий нейротоксический эффект после нескольких введений.

Коррекция терапии из-за непереносимости медикаментов приводит к увеличению стоимости лечения, удлиняют интервалы между курсами химиотерапии и влияют на результаты терапии, подчеркивается в документе.

Записка была датирована декабрем 2019 года. В пресс-службе НМИЦ имени Блохина РБК сказали, что сейчас «все обозначенные в тексте вопросы разрешены».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!