Появились подробности расстрела прохожего в Москве

Мужчина получил три огнестрельных ранения на юго-востоке Москвы, где неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Братиславская возле фитнес-клуба днем в четверг, 19 декабря. 29-летний пострадавший госпитализирован «с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра», указано в сообщении ведомства.

Ранее появилось видео нападения. На нем видно, как мужчина в куртке с капюшоном подходит к входу в спортклуб в Марьино, возле которого стоят двое, и начинает стрелять по ним из пистолета. Один человек был ранен и смог забежать в помещение. Второй скрылся среди машин. Сам стрелок убежал в сторону Марьинской улицы.

По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пистолет был боевой. Предположительно, нападавший хотел напугать мужчин. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы и разыскивает подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!