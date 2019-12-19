Попытка убийства посетителя российского спортклуба попала на видео

Видео: t.me/ENews112

Попытка убийства возле московского спортклуба в Марьино попала на видео. Запись была опубликована в четверг, 19 декабря, в Telegram-канале 112.

На опубликованных кадрах видно, что с противоположенной стороны улицы к входу в спортклуб двигается мужчина в куртке с капюшоном, низко надвинутым на глаза. В это время у входа в спортклуб стоят два молодых человека. В какой-то момент неизвестный в капюшоне открывает по ним огонь из пистолета. Один из мужчин, раненый в бедро и в живот, успевает забежать в здание, второй, пригнувшись, скрывается среди машин. Сам стрелок убегает в сторону Марьинской улицы.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, нападавший стрелял из боевого пистолета. Предположительно, его задачей было напугать, а не убить пострадавшего. Раненый госпитализирован, в настоящее время его оперируют. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ведется розыск подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», следствие ведет территориальный отдел МВД. Причины нападения пока не установлены, уточнил источник «Ленты.ру».

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