Актриса-комик попала в центр скандала за фразу «Счастливого Рождества»

Стажер пожаловался в отдел кадров на режиссера и актрису-комика Уитни Каммингс за то, что она пожелала ему счастливого Рождества. О том, как артистка попала в центр скандала, она рассказала телеведущему Конану О'Брайану. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Team Coco.

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Инцидент произошел год назад, когда Каммингс работала над телесериалом «Розанна» в качестве одного из шоураннеров проекта. Перед Рождеством, когда она покидала офис, она сказала коллегам: «Пока, ребята. Счастливого Рождества». Когда актриса вернулась на работу, ее вызвали в отдел кадров, где сообщили, что ее фраза «разъярила одного из стажеров». На вопрос, что ей нужно было сказать, сотрудники отдела кадров заявили, что стажер был агностиком.

Каммингс отметила, что не планировала узнавать у подчиненных их вероисповедание, поскольку это «означало бы, что они находятся в очень тесных связях».

37-летняя Уитни Каммингс снялась в таких сериалах, как «Наваждение», «Нелепая шестерка» и «Уитни» а также в фильмах «Шафер напрокат» и «Друг невесты».

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