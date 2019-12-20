Путешествия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Найдена причина развития особо опасного рака
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес российских журналистов
60-летняя миллионерша ворвалась в «Давай поженимся!» и едва не сорвала эфир
Россияне сбросили с вертолета иномарку за миллион рублей
Безработная мать-одиночка родила десятого ребенка вопреки советам врачей
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года
Британская певица вышла в свет в открывающем нижнее белье платье
Стали известны слова предполагаемого стрелка с Лубянки перед уходом из дома
Новости партнеров

Определены самые дешевые направления на Новый год

Перейти в «Мою Ленту»

Онлайн-сервис по поиску авиабилетов Aviasales определил самые дешевые направления из Москвы на Новый год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора сервиса Яниса Дзениса.

Дешевле всего в новогодние праздники слетать в Санкт-Петербург. Билеты с вылетом 28 декабря и возвращением 2 января обойдутся в 5,5 тысячи рублей. В Казань из Москвы можно слетать за 6,9 тысячи рублей (с 29 декабря по 1 января). За билеты до Калининграда и обратно придется заплатить 8,5 тысячи рублей (29 декабря – 2 января).

Для поездок за границу самыми выгодными станут путешествия в Минск за 6,5 тысячи рублей (31 декабря — 3 января) и в Лондон за 7,3 тысячи рублей (28 декабря — 3 января).

В сентябре эксперты Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать билеты на самолет. В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе. Например, в 2018 году цены на авиабилеты в первый месяц года в среднем составляли 11807 рублей, что на 14 процентов дешевле, чем обычно. В 2019 году билеты в январе продавались в среднем за 12171 рубль, что на 12 процентов дешевле, чем в другое время.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые дешевые туры на море в предновогодний сезон
Названы самые дешевые направления на Новый год
Найден способ сэкономить при покупке авиабилетов
Путешествия
Путешествия00:0319 декабря

Далеко и надолго

Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
19:0719 декабря

Россияне пострадали при столкновении роскошной яхты и катера в Таиланде

16:0419 декабря

Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников

13:0319 декабря

Раскрыты подарки первым пассажирам поезда в Крым

Путешествия00:0316 декабря

Великая матерая земля

200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
12:2819 декабря

Путин высказался о доступности авиабилетов для жителей Камчатки

11:0919 декабря

Девушка-подросток угнала самолет и врезалась в забор

10:0419 декабря

Туалеты в самолетах задумали сделать комфортнее

Путешествия00:0713 декабря

«Здесь нет законов»

Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
05:1319 декабря

Названы самые опасные для ЛГБТ-туристов страны

20:1818 декабря

Показано убранство самого дорогого в мире места в самолете

19:0118 декабря

Пассажирка с Кораном в руке устроила хаос на борту самолета и попала на видео

Россия
ГИБДД захотели дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
Стало известно о предыдущем толковании принципа двух президентских сроков подряд
Пошло-поехало
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Поручения Путина в сфере экологии назвали показателем эффективной работы ОНФ
Все материалы
Мир
Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Детей российских шпионов оставили с гражданством Канады
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Решение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Все материалы
Бывший СССР
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
Подозреваемого в убийствах на Майдане экс-сотрудника «Беркута» отпустили из СИЗО
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Все материалы
Экономика
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Шведский центробанк пошел против всего мира
Копейка рубль бережет
Как ФЦК помогает бизнесу экономить миллионы и заботиться о людях
Страна из комиксов попала в список торговых партнеров США
Все материалы
Силовые структуры
В МВД изъяли документы из-за подозрительного страхового контракта
«Не такой он человек, чтобы убивать бесплатно»
Как прокурор попросила главного киллера России об убийстве. А он выполнил заказ, но не взял денег
Российские полицейские задушили задержанного
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в изнасиловании найденной в выгребной яме девочки
Россиянин представлялся полковником ГРУ и насиловал дочь
В доме многодетного отца под Санкт-Петербургом нашли склад оружия, боеприпасы и тир
Появились фото из дома Гуцериева после обысков
Все материалы
Наука и техника
Apple стала самым успешным производителем смартфонов
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
Раскрыт дизайн следующего флагмана Huawei
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Назван конкретный «виновник» космических провалов России
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Раскрыта загадка чудовищных черных дыр
Все материалы
Спорт
Боец MMA дозвонился до Александра Емельяненко в эфире и добился поединка
Пощады не будет
Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона
Петр Ян высказался о стычке с бывшим чемпионом UFC
Расстрел «Арсенала»
Разгромная победа «Сити» и русское дерби в Лондоне — главные события тура АПЛ
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Бывший чемпион UFC вспомнил об упущенном бое с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года
Монстр провалов
 
Поющей про «зазнавшихся хохлов» российской группе запретили въезд на Украину
Деды воевали
Грехи отцов и живые мертвецы: нужно ли смотреть новые «Звездные войны»
Актриса покинула шоу «Любовники» из-за принуждения к съемкам обнаженной
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям
Все материалы
Интернет и СМИ
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес российских журналистов
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
60-летняя миллионерша ворвалась в «Давай поженимся!» и едва не сорвала эфир
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Эксперты усомнились в уязвимости версии Windows на компьютере Путина
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Популярная соцсеть объяснила тотальную слежку за пользователями
Все материалы
Ценности
Британская певица вышла в свет в открывающем нижнее белье платье
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Похожие на лапшу «Доширак» туфли высмеяли в сети
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Увеличившая грудь модель пожаловалась на колышущийся внутри нее имплант
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Популярная телеведущая забыла снять бирку с одежды и вышла на публику
Все материалы
Путешествия
Определены самые дешевые направления на Новый год
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Россияне пострадали при столкновении роскошной яхты и катера в Таиланде
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Раскрыты подарки первым пассажирам поезда в Крым
Все материалы
Из жизни
Россияне сбросили с вертолета иномарку за миллион рублей
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Безработная мать-одиночка родила десятого ребенка вопреки советам врачей
Партнерский материал
Кошелек или жизнь
Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Весивший 246 килограммов мужчина сбросил полтора центнера
Все материалы
Автомобили совсем без крыши: спидстеры
Лучшие способы испортить прическу от McLaren, Jaguar, Ferrari и других компаний
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки
Тест-драйв новой Hyundai Sonata
Какие методы рафинирования применили к корейскому седану бизнес-класса?
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Новый Peugeot 2008 приедет в Россию
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» без пробега и четыре ящика советской водки
«Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке
Все материалы
Дом
Ида Галич купила замок в ипотеку
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Приставы прибрались в квартире россиянки
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Названы населенные пункты России с самыми интересными названиями
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Путин рассказал о возможности запуска ипотеки под два процента по всей России
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы