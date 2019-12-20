Определены самые дешевые направления на Новый год

Онлайн-сервис по поиску авиабилетов Aviasales определил самые дешевые направления из Москвы на Новый год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора сервиса Яниса Дзениса.

Дешевле всего в новогодние праздники слетать в Санкт-Петербург. Билеты с вылетом 28 декабря и возвращением 2 января обойдутся в 5,5 тысячи рублей. В Казань из Москвы можно слетать за 6,9 тысячи рублей (с 29 декабря по 1 января). За билеты до Калининграда и обратно придется заплатить 8,5 тысячи рублей (29 декабря – 2 января).

Для поездок за границу самыми выгодными станут путешествия в Минск за 6,5 тысячи рублей (31 декабря — 3 января) и в Лондон за 7,3 тысячи рублей (28 декабря — 3 января).

В сентябре эксперты Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать билеты на самолет. В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе. Например, в 2018 году цены на авиабилеты в первый месяц года в среднем составляли 11807 рублей, что на 14 процентов дешевле, чем обычно. В 2019 году билеты в январе продавались в среднем за 12171 рубль, что на 12 процентов дешевле, чем в другое время.

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