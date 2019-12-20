Украинские легкоатлеты оказались под угрозой пропуска Олимпиады

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул рассказал об угрозе пропуска спортсменами Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за проблем с финансированием. Его слова приводит «Диалог.UA».

«Есть риск, что легкоатлеты вообще не поедут на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки», — заявил Гоцул. Он добавил, что подготовка команды к Олимпиаде остановлена, и возобновить ее в феврале не удастся.

Проблемы в украинской легкой атлетике возникли после того, как Министерство культуры молодежи и спорта отказалось финансировать ФЛАУ. В результате федерация не сумела покрыть все расходы.

На прошлых Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро в активе украинских легкоатлетов была одна медаль. Тогда прыгун в высоту Богдан Бондаренко завоевал бронзовую награду.

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