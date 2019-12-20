Безработная мать-одиночка родила десятого ребенка вопреки советам врачей

Мать-одиночка из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, родила десятого ребенка вопреки советам врачей, предупреждавших ее о негативных последствиях для ее здоровья. Об этом сообщает сайт The Mirror.

Соня О’Лафлин (Sonya O’Loughlin) живет в четырехкомнатной муниципальной квартире, предоставляемой государством для малоимущих. Мать-одиночка не успевает работать из-за заботы о детях. Ее день начинается в 6:30 утра, когда она будит их в школу. Отправив детей на учебу, она идет в супермаркет за продуктами и готовит еду.

Мать-одиночка живет на социальные выплаты. Она платит 179 фунтов (14,7 тысячи рублей) за аренду жилья и тратит 130 фунтов (10,7 тысячи рублей) на еду каждую неделю. Англичанка экономит деньги, покупая все оптом.

О’Лафлин подчеркнула, что те, кто говорит, что у нее нет нормальной работы, должны попробовать пожить, как она. «Они сбежали бы после первого же дня», — сказала британка.

Перед рождением десятого ребенка врачи предупреждали ее о серьезных рисках для здоровья. Но родив девять раз, О’Лафлин не побоялась рожать в десятый. Она никогда не пользовалась средствами контрацепции.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Сихем, графство Дарем, стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго. 51-летняя Анита Кэмпбелл (Anita Campbell), мать четырех детей, призналась, что последние годы едва сводила концы с концами, погрязла в долгах и нуждалась в деньгах, но затем начала играть в бинго и всего за десять дней сорвала куш более миллиона фунтов стерлингов.

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