Миллионер решил найти 10 желающих разделить с ним жизнь в «раю»

Немецкий миллионер ищет людей, желающих поселиться на его землевладении в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

70-летний предприниматель Карл Райпен (Karl Reipen), сделавший состояние на баночном кофе со льдом, дал объявление в новозеландской газете. Он пишет, что нужны 10 человек, которые составят ему компанию на удаленной ферме. По его словам, он хочет разделить с ними жизнь в этом «раю». Подходят и мужчины, и женщины, однако они не должны быть старше 70 лет.

Гости миллионера будут жить в отдельных домах, рассчитанных на два человека. Они смогут наслаждаться прогулками, ловить рыбу, ходить за покупками, кататься на каяке, плавать и наблюдать за птицами и животными. Если у них есть лошади, их можно захватить с собой — у миллионера имеются конюшня и манеж для конного спорта.

Райпен приобрел 223 гектара на берегу Тасманова моря в 2000 году. Сейчас стоимость землевладения оценивается в 5,6 миллиона новозеландских долларов (230 миллионов рублей). По информации The Independent, в 2016 году миллионер пытался избавиться от участка, но сделка так и не состоялась.

Ферма находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. Автомобильная поездка до ближайшего города занимает около полутора часов.

В декабре 2018 года семья британцев объявила о найме профессионального фотографа и путешественника, который будет ездить с ними по разным странам, чтобы снимать события их жизни. За эту работу они предложили зарплату 80 тысяч фунтов стерлингов в год (около семи тысяч евро в месяц).

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