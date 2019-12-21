Советник президента Польши назвал американцев болванами

Советник президента Польши Витольд Модзелевский назвал американцев болванами. Такую точку зрения он выразил в своей книге о российско-польских отношениях, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

Член Национального совета по развитию при президенте Польши считает, что США унижают и оскорбляют Варшаву, несмотря на то, что являются ее стратегическим партнером. По его словам, американцы культивируют в Польше ненависть к России, в результате чего Варшава теряет свою субъективность в международной политике.

Он также критикует политику Польши по закупке американских вооружений. По его словам, американцы унижают своих покупателей, а Варшава все равно тратит миллиарды долларов на покупку «каких-то списанных вооружений». Модзелевский отмечает, что из-за созданного США образа военной угрозы со стороны России, у Варшавы появилась потребность в приобретении вооружений. «Но сами произвести оружие мы не можем, нам следует купить его у наших верных друзей, ведь дружба требует жертв», — пишет он. Несмотря на все это, считает Модзелевский, в Польше «прекрасно знают, что они [американцы] болваны».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию не стоит считать врагом НАТО. «Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — заявил он, отметив, что не имеет в виду враждебность. В российском Совете Федерации сочли, что такие заявления из Варшавы можно объяснить тем, что президент США] Дональд Трамп дал понять, что не считает Россию врагом и заявил о необходимости сотрудничества с Москвой.

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