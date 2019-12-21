В России ответили на разгром памятника Горькому на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на разгром памятника русского и советского писателя Максима Горького на Украине. Он написал об этом пост в своем Twitter.

Пушков заявил, что те, кто разрушил памятник в Харькове, кроме СМС в жизни ничего не читали. Сенатор отметил, что для таких людей памятник может быть поставлен Бандере, либо Шухевичу. По его мнению, третьего не дано. «Украина уверенно идет к положению глубокой культурной провинции», — заключил Пушков.

18 декабря сообщалось, что вандалы на Украине разрушили памятник Максиму Горькому. Они сбросили его с постамента и разбили. Правоохранительные органы пытаются установить личности нарушителей.

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