Определены худшие фильмы 2019 года

Худшим фильмом 2019 года стала анимационная лента «Стражи Арктики» Аарона Вудли. К такому выводу пришли критики издания The Hollywood Reporter.

По их мнению, мультфильм был загублен плохим выбором актеров озвучивания, которых вряд ли узнает целевая аудитория ленты.

Далее в антирейтинге расположился киномюзикл «Кошки» Тома Хупера, где «оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем — жутко». Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Людей Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат

В десятке худших фильмов уходящего года также отказались фильмы «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».

13 декабря кинокритик The Hollywood Reporter Тодд МакКарти назвал лучшие фильмы 2019 года. Рейтинг возглавила картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». На втором месте оказался криминальный триллер «Неограненные драгоценности» Бена и Джошуа Сэфди с Адамом Сэндлером в главной роли. На третьей строчке — «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

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