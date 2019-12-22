Обезумевший британец убил двух женщин посреди улицы

На юге Британии мужчина убил двух женщин на улице и ударил ножом прохожего. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает газета Daily Mail.
Инцидент произошел утром в небольшом городке Кроли Даун в английском графстве Западный Сассекс. Обезумевший местный житель набросился на мужчину на улице и ударил его ножом, а затем перерезал горло двум женщинам и бросил их умирать. После случившегося полицейские перекрыли улицу для движения транспорта, а убийцу задержали по горячим следам.
В полиции отметили, что угрозы для населения нет: это было единичное нападение, с задержанным уже работает следственная группа. Не исключается, что убийца мог знать своих жертв.
Ранее сообщалось, что в английском городе Галифакс арестовали 16 мужчин, которые подвергали сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Жертвами преступников были по меньшей мере три девочки в возрасте от 13 до 16 лет.