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Обезумевший британец убил двух женщин посреди улицы

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На юге Британии мужчина убил двух женщин на улице и ударил ножом прохожего. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел утром в небольшом городке Кроли Даун в английском графстве Западный Сассекс. Обезумевший местный житель набросился на мужчину на улице и ударил его ножом, а затем перерезал горло двум женщинам и бросил их умирать. После случившегося полицейские перекрыли улицу для движения транспорта, а убийцу задержали по горячим следам.

В полиции отметили, что угрозы для населения нет: это было единичное нападение, с задержанным уже работает следственная группа. Не исключается, что убийца мог знать своих жертв.

Ранее сообщалось, что в английском городе Галифакс арестовали 16 мужчин, которые подвергали сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Жертвами преступников были по меньшей мере три девочки в возрасте от 13 до 16 лет.

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A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
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