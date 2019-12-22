Россия отказалась ухудшать отношения с Китаем ради счастья США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет ухудшать отношения с Пекином лишь для того, чтобы осчастливить США. Его слова приводит ТАСС.

«Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания», — подчеркнул он. По его словам, тема российско-китайских отношений затрагивалась в беседе с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне.

Лавров также рассказал, что в ходе его последней встречи с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарем Генри Киссинджером американский эксперт отметил, что идеальной для США будет ситуация, когда «их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем». Глава МИД считает такую ситуацию не очень реалистичной.

В ноябре глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США. По его словам, наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

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