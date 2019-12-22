На Украине опровергли возможность роста цен на газ этой зимой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг возможность роста цен на газ для потребителей этой зимой. Об этом он написал в своем Facebook.

«Тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам. Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам», — написал Гончарук.

Премьер уверен, что цена не будет расти, а сумма коммунальных платежей может снизиться.

Ранее правительство Украины опубликовало протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и России, а также компаний «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», и ПАО «Газпром». Согласно протоколу, тариф на транзит газа по газотранспортной системе Украины должен соответствовать уровню тарифов в Западной и Центральной Европе. Кроме того, стороны договорились снять аресты со всех активов и денежных средств «Газпрома». «Нафтогаз» отказался от возможных исков по контрактам от 2009 года.

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