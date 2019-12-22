В Магадане открыли новую зону отдыха «Маяк»

В Магадане на берегу Нагаевской бухты открыли новую городскую зону отдыха «Маяк». Об этом сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Отмечается, что парк стал одним из крупнейших проектов по обустройству общественного пространства города. Территория «Маяка» включает несколько зон — установлены площадки для детского отдыха, обустроены зоны для катания на скейтбордах и роликах, построен амфитеатр вместительностью 350 человек.

Парк «Маяк» стал победителем во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений и получил президентский грант в размере 100 миллионов рублей. Выделенных средств на реализацию проекта не хватило, поэтому в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики было решено включить проект в программу «Единая субсидия». Благодаря этому парк удалось построить за девять месяцев.

«Эту площадку выбрали сами жители, с помощью нескольких голосований определили, что здесь должно быть, какие объекты. То есть то чем будут пользоваться сами люди, которые здесь живут. В этом как раз и заключается идея нашей "Единой субсидии" — создавать необходимые объекты для людей, на которые у муниципалитета просто на хватало средств», — заявил глава ведомства Александр Козлов.

Планируется, что в дальнейшем будет организована пешеходная зона, которая соединит «Маяк» с парком «Морской».

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