Сельхозпроизводители нацелились на поддержку государства и высокие результаты

Владелец группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков высказал уверенность, что в случае поддержки государством, отрасль по производству масличных культур сможет стать одной из наиболее развитых в агробизнесе и получить высокий экспортный потенциал. Об это предприниматель заявил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

В частности, по его словам, рапс и лен-кудряш уже пользуются повышенным спросом на рынке КНР.

В настоящее время, компания «Мангазея Агро» обрабатывает 30 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае. В дальнейшем земельный банк компании планируется увеличить до 60 тысяч гектаров. В год агрокомплекс планирует выращивать 53 тысячи тонн масличных и 32 тысячи тонн зерновых культур. Выращиваемые компанией культуры разрешено ввозить на территорию Китая. «Мангазея Агро» планирует запускать реализацию новых культур, по мере появления разрешения на их импорт.

Агропромышленный проект был реализован Сергеем Янчуковым в Забайкальском крае из-за близости региона к рынку КНР и благоприятного для масленичных культур климата. Сейчас основная доля поставок этих культур приходится на США, доля России, при этом, незначительна. Янчуков уверен, в будущем ситуация изменится, и Россия выйдет на новый уровень отношений с КНР в агросфере.

В четверг, 19 декабря, в рамках большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии сельского хозяйства в России. По словам президента, благодаря санкциям, наша страна сделала рывок во многих отраслях, особенно в агрокультуре. Уже на данный момент Россия — главный поставщик пшеницы в мире. И, конечно, по словам президента, правительство приветствует возрождение агропромышленности в стране и готово оказывать поддержку сельхозпроизводителям.