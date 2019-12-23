В России рассказали про ядерный «удар возмездия» по США

Бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев в беседе с РИА Новости рассказал про возможный ядерный «удар возмездия» по превосходящему ее врагу в случае войны. Согласно рейтингу Global Firepower за текущий год, по мощи Вооруженных сил Россия в мире уступает только США.

«В последнее время возможности стратегических бомбардировщиков существенно возросли, современные средства поражения позволяют российским "стратегам" выдвинуться в арктический регион, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия», — сказал генерал.

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По его словам, страна продемонстрирует готовность к применению ядерного оружия в случае угрозы ядерной войны или вторжения на территорию России превосходящего ее по мощи противника.

В декабре китайский телеканал CCTV7 в своем репортаже показал взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong.

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