Отец выстрелил в парикмахера из-за неудачной стрижки сына

Житель американского города Кейти, штат Техас, несколько раз выстрелил в сотрудника парикмахерской в ходе спора о новой стрижке его сына. Об этом сообщает сайт Click 2 Houston.

В субботу, 21 декабря, темнокожий мужчина поругался с парикмахером, который подстриг его сына. Отцу показался неудачным результат работы. В результате он несколько раз выстрелил в сотрудника парикмахерской и скрылся с места преступления на сером четырехдверном седане.

Парикмахер был госпитализирован с тремя пулевыми ранениями. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера. За годы его волосы запутались и свалялись.

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