Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе бикини

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, снялась в рекламе новой коллекции бикини модного бренда Calvin Klein. Фотографии опубликованы в Instagram-аккаунте фотохудожника Реми Ламанде (Remi Lamande), выступавшего автором съемки, и на странице самой модели.

На одном из кадров 23-летняя знаменитость позирует лицом к камере, подняв низ черного купальника с красной брендированной вставкой высоко к талии. На другом фото Хадид демонстрирует еще одно черное бикини, повернувшись спиной и глядя в объектив через плечо.

Фото опубликовано @bellahadid

Ранее в декабре Белла Хадид сфотографировала себя на телефон в рубашке на голое тело и опубликовала снимок в Instagram. На селфи Хадид позировала, лежа на боку. Одной рукой она поправляла волосы, другой — держала телефон и снимала себя в зеркало.

В октябре внешность Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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