В России задумались о создании беспилотного стратегического бомбардировщика

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик шестого поколения планируется создать в России. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью «Московскому комсомольцу».

«Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения», — сказал Кобылаш. Он отметил, что планируемый самолет будет беспилотным.

Военный начальник также подчеркнул, что российские самолеты и вооружение на них постоянно совершенствуется. Это происходит как за счет модернизации уже имеющихся бомбардировщиков, так и за счет создания новых. В частности, стратегический бомбардировщик пятого поколения сможет решать все задачи дальней авиации, заключил Кобылаш.

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