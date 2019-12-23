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Телеведущую осудили за слишком глубокое декольте

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Зрители осудили британскую телеведущую за слишком откровенный наряд в эфире. Соответствующие жалобы они направили в медиарегулятор Ofcom, пишет Metro.

38-летняя Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) появилась на шоу Dancing on Ice («Танцы на льду») в нежно-розовом платье с блестящей бисерной отделкой и глубоким декольте, обнажавшим грудь.

Пользователи сети заявили, что такой внешний вид ведущей был «неподходящим» для воскресной вечерней программы. «Я ожидал большей скромности для семейного шоу. Хорошее платье, только не для этого времени суток и не для этой аудитории», — высказался один. «Очень сложно сконцентрироваться (...), мои глаза обращены к платью Холли», — заметил другой.

В свою очередь представитель компании ITV сообщил, что всего в Ofcom поступило 26 жалоб от телезрителей на наряд Уиллоуби.

В мае сообщалось, что наряд британской телеведущей Аманды Холден (Amanda Holden) разозлил зрителей очередного выпуска шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты»), так как они сочли его неподходящим для передачи, которую смотрят в том числе и дети. Холден, выступающая в программе в роли судьи, пришла на съемки в платье, почти полностью открывающем верхнюю часть тела. Грудь с одной стороны была прикрыта тканью, а с другой — вязкой в виде паутины.

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