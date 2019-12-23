Оперативники ФСБ пришли к полицейскому начальнику из-за поддельного алкоголя

Оперативники ФСБ пришли к начальнику полиции крымского города Армянска из-за поддельного алкоголя. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

К дому подполковника Игоря Домрачева приехали около десяти сотрудников ФСБ. Для задержания с поличным была сделана контрольная закупка через подставного покупателя, которому Домрачев продал 130 литров токсичного алкоголя за 113 тысяч рублей.

В ходе обыска было найдено еще 500 литров низкокачественного алкоголя и 50 литров самогона.

23 декабря сообщалось что устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы Евгений Манюров мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение». В связи с этим был допрошен основатель запрещенной организации «Шульц-88» Дмитрий Бобров.

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