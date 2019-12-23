Россия помогла зачистить Лаос от американских бомб

Российские военные инженеры приняли участие в разминировании территории Лаоса, где до сих пор осталось множество американских кассетных бомб. О ходе разминирования рассказывается в пресс-релизе российского Министерства обороны, поступившем в «Ленту.ру».

В документе сообщается, что работники международного противоминного центра ВС РФ вместе с лаосскими военными менее чем за два месяца обнаружили в окрестностях города Пхонсаван 301 взрывоопасный предмет. Среди опасных находок оказались американские кассетные авиабомбы BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также артиллерийские снаряды. Неразорвавшиеся боеприпасы обезвреживали как на месте, так и на специальных полигонах. Российские специалисты занялись обучением лаосских саперов — курсы проходит группа из 20 человек.

В том же пресс-релизе говорится, что группа российских военных уже посещала Лаос в конце 2018-го и начале 2019 года. Тогда саперы зачистили более 100 гектаров в провинции Боликхамсай и обнаружили более 300 взрывоопасных предметов.

За время гражданской войны в Лаосе США, поддерживавшие правительство в борьбе с партизанами-коммунистами, сбросили на территорию страны более трех миллионов тонн бомб.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru