Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех спортсменов объединиться против политики США. Его слова приводит «Чечня Сегодня».

Кадыров заявил, что американцы пытаются расшатать ситуацию внутри российского спорта. «И если бы я был спортсменом и видел бы что так относятся к нашему государству, я добровольно отказался бы от всех соревнований. И я думаю что все спортсмены в мире должны сделать заявление против политики Америки. И они должны выступить против политики, которая проводится против нашего государства», — посчитал он.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Президент России Владимир Путин назвал санкции WADA несправедливыми и противоречащими Олимпийской хартии.

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