KC-10 заправил KC-10

solongflyboyz / Instagram

Воздушную дозаправку самолета-заправщика KC-10 Extender другим таким же самолетом сняли из кабины пилота последнего. Соответствующий ролик опубликовал в Instagram пользователь solongflyboyz.

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«Где-то над Тихим океаном», — говорится в подписи к видео.

В сентябре 2013 года издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне и оборонно-промышленном комплексе написало, что командование ВВС США рассматривает несколько вариантов сокращения военных расходов с целью выделения средств на перспективные разработки, в частности, военные рассматривают возможность списания всех имеющихся самолетов-заправщиков KC-10 Extender и штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

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