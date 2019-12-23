Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Министерстве обороны России была проведена крупная кадровая ротация, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Соответствующий приказ был подписан несколько дней назад. Отмечается, что глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский был назначен на пост руководителя инновационного технополиса «ЭРА». Кроме того, адмирал Александр Витко, командовавший Черноморским флотом в 2014 году, был утвержден на должность начальника Главного штаба Военно-морского флота. Его заместителем станет вице-адмирал Владимир Касатонов.

По словам экспертов, повышение в первую очередь получают офицеры с боевым опытом. Уточняется, что речь идет о тех, кто в боевой обстановке получил реальные результаты, а не просто «отбыл номер».

В феврале Минобороны уже проводило ротацию руководящего состава. Тогда генерал-лейтенант Виктор Астапов перешел с позиции начальника штаба Западного военного округа на должность замглавкома ВМФ по сухопутным и береговым войскам. Он участвовал в сирийской операции и обеих чеченских кампаниях.

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