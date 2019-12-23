Партия Зеленского проиграла местные выборы

В большинстве регионов Украины кандидаты от президентской партии «Слуга народа» проиграли самовыдвиженцам на местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО). Об этом пишет «Страна.ua».

Сообщается, что в Мешково-Погореловской ОТО Николаевской области победил действующий глава сельского совета Андрей Ботанин. Его конкурент от партии президента Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. По предварительной информации, за Ботанина проголосовало более двух тысяч человек, тогда как Бурда набрал 114 голосов.

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Аналогичная ситуация наблюдается на выборах главы Веснянской ОТО, где с большим отрывом побеждает кандидат Леонид Мухарский, опередивший более чем в два раза выдвиженца от партии главы Украины Владимира Зеленского Алексея Желницкого.

Также из девяти ОТО в Закарпатье только в двух победили кандидаты от политической силы главы Украины. Почти во всех общинах победили действующие главы сельских советов. На Волыни на выборах в Сошичненской ОТО выиграла помощница народного депутата Ирины Констанкевич Светлана Сидорук, опередившая кандидата от «Слуги народа» Игоря Волосюка.

Тем не менее в президентской партии заявили об успехе на местных выборах. Там отметили, что каждый третий мандат — из президентской партии и самовыдвиженцев.

На Facebook-странице партии также сообщается, что на данный момент обработано 75 процентов бюллетеней. «Имеем 56 процентов поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. (...) Это уже третья победа в этом году. Спасибо всем вам за поддержку!» — отметили в «Слуге народа».

Официальные результаты выборов депутатов должны быть объявлены до 1 января 2020 года. Первые местные выборы в ОТО состоялись в воскресенье, 22 декабря, в 86 общинах (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы — в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях страны.

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