Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.

«Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья», — посоветовали в ведомстве, уточнив, что «относительно безопасно» можно употребить максимум 15 миллилитров чистого спирта.

Также не стоит употреблять спиртное на голодный желудок, запивая его газированной водой, поскольку так алкоголь быстро попадает в кровь и вызывает опьянение, пояснили в ведомстве, порекомендовав закусывать и больше двигаться, «чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма».

В сентябре Минздрав сообщил, что есть безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Одна стандартная порция соответствует 100 миллилитрам вина крепостью 12 процентов и 300 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Таким образом, для женщин безопасной порцией будет 200 миллилитров вина и 600 миллилитров пива, а для мужчин — 300 миллилитров вина и 900 миллилитров пива. При этом эксперты отметили, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количества алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья.

После этого первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал выгнать эксперта Минздрава, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю. При этом он не уточнил, как часто, по его мнению, можно употреблять алкоголь.

В свою очередь в самом Минздраве уточнили, что изначально речь шла о десятиграммовой порции чистого спирта, которая используется для сравнения крепости напитков. При этом дневная норма потребления алкоголя не имелась в виду.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!