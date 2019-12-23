Москвичам рассказали о снеге в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве может выпасть долгожданный снег. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что как раз в ночь на 1 января землю уже прикроет какой-то снежок, то есть пейзаж у нас будет белый, вполне снежный», — сказала она.

По словам синоптика, выпавший снег, скорее всего, не растает, потому что и днем, и ночью температура будет немного ниже нуля. «Слабый морозец и снежок на Новый год нас ждут», — обнадежила Позднякова москвичей.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина говорила, что в последнюю неделю 2019 года в европейской России будет относительно тепло, а в азиатской — морозно. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются снег и метели. В Иркутской области, на Урале и юге Красноярского края прогнозируется до минус 20 градусов, местами ниже, на Дальнем Востоке ожидается 40-градусный мороз. В Москве в среду, 25 декабря, начнется похолодание до нуля градусов днем.

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