Россия отняла у США газовый козырь

За последние два-три года Россия нарастила поставки сжиженного природного газа в Европу и отняла у США преимущество. Об этом рассказал глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В Вашингтоне утверждают, что намерены избавить Европу от газовой зависимости от России. Козырем в этом вопросе должен был стать СПГ, но темпы роста поставок американского газа оказались значительно ниже, чем у российских конкурентов.

Новак напомнил, что несколько лет назад Россия вообще не поставляла СПГ в Европу, но теперь речь идет о поставках 12-13 миллионов тонн. Американцы за два года нарастили поставки в два раза, но в абсолютных цифрах это означает повышение с четырех до девяти миллионов тонн.

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Также министр заметил, что СПГ в основном востребован в тех странах, куда не доходит российский трубопроводный газ — например, во Франции и Испании, хотя там и получают трубопроводный газ из Алжира.

Ранее польские власти сообщили, что с 2022 года намерены отказаться от закупок российского газа и перейти на поставки СПГ, в том числе американского, а также газ из Норвегии. Таким образом, указали в государственной нефтегазовой компании PGNiG, республика намерена экономить сотни миллионов долларов каждый год.

В уходящем году из-за активных поставок СПГ в Европу стоимость трубопроводного газа существенно снизилась. Это следует из статистики «Газпрома», который год назад поставлял газ по средней стоимости 246 долларов за тысячу кубометров, но по состоянию на 2019 год ожидает падения этого параметра до 215 долларов. Также монополист констатировал сокращение поставок.

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